يشكل دخول الماء في الأذنين وخاصة خلال السباحة والاستحمام ظاهرة مزعجة لدى الكثيرين، حيث يؤدي ذلك إلى الشعور بالضيق وانسداد الأذنين.

الدكتور إريك فواغ من نيويورك يشرح ماذا يجب أن تفعل، عند دخول الماء في أذنيك، لإخراجه في أسرع وقت ممكن، وتجنب المضاعفات المرافقة لذلك، بحسب صحيفة بيزنس إنسايدر الأمريكية.

في البداية، من الضروري تجنب استخدام أعواد الأذنين المتوفرة في الصيدليات والمتاجر، لمحاولة تجفيف الأذنين وإخراج الماء منهما، ففي حال وجود بعض الشمع داخل قناة الأذن، يتم دفع الشمع إلى الداخل، ويحتبس الماء خلفه.

يقول الدكتور إريك إن أفضل وأرخص طريقة للتخلص من الماء، هي إمالة الأذن والرأس للأسفل، وسحب شمة الأذن وهزها بعض الشيء، أو وضع الإصبع في منشفة داخل الأذن، واستخدامها لتجفيف الأذن.

وتتوفر في الأسواق العديد من المنتجات الحاوية على الكحول، وهي منخفضة التكلفة، وباستخدام محقنة يتم تنقيط 3 إلى 5 نقاط في الأذن، حيث يساعد الكحول على تبخير الماء، ويجب فعل ذلك والأذن المغلقة إلى الأسفل، وهزها بعض الشيء، وتركها لمدة تتراوح بين 10 و 15 ثانية، ثم اقلب رأسك على الجهة المقابلة.

وفي حال كان هناك ألم، أو انسداد دائم، ولم تعد تسمع بشكل جيد، وكانت هناك طنين في الأذن، مع شعور بالدوخة، فجميع هذه الأعراض تستدعي مراجعة الطبيب المختص، وتجنب العبث بالأذن.