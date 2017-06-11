تعرّضت سيدة هندية تعيش في الهند لصدمة عندما اكتشفت أن سبب إصابتها بالصداع إثر عنكبوت يعيش داخل أذنها.

وقد نشر موقع "ذا صن" البريطاني، لقطات صادمة التقطها الطبيب، للعنكبوت وهو يتحرك داخل أذن السيدة، ويحاول الأطباء إزالته لتخليصها من آلامها.

وقالت السيدة: إنها كانت نائمة على الشرفة واستيقظت على ألم شديد في أذنها اليمنى، لكنها أصيبت بالرعب عندما شعرت بحركة كائن غريب في أذنها.

وأوضح الأطباء في مستشفى كولومبيا أنه من الشائع دخول غرفة الطوارئ بسبب وجود جسم غريب في الأذن، إلا أنه من النادر رؤية عنكبوت حي يتحرك داخل أذن شخص.