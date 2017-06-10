اعلنت السلطات القضائية الايرانية اليوم السبت اعتقال ثمانية اشخاص على صلة بالعناصر المسلحة التي نفذت الهجمات الارهابية التي استهدفت العاصمة طهران يوم الاربعاء الماضي.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية الايرانية (ارنا) عن رئيس دائرة العدل في محافظة البرز (غرب طهران) احمد فاضليان قوله انه تم اعتقال 8 اشخاص في المحافظة على صلة بالهجومين الارهابيين على البرلمان ومرقد الامام الخميني.

واضاف ان "هؤلاء الاشخاص متهمون بتقديم الدعم والاسناد للعناصر الارهابية في طهران وفقا للمعلومات المتوفرة لدى السلطات المعنية".

من جهة اخرى اعلن قائد قوى الامن الداخلي في طهران العميد حسين اشتري اعتقال خلية "ارهابية" اليوم السبت في ضواحي مدينة طهران.

واوضح اشتري ان عددا من هؤلاء الاشخاص على صلة بالعناصر الارهابية التي نفذت اعتداءات يوم الاربعاء الماضي وجرى اعتقالهم بالتعاون مع قوات الشرطة والتعبئة والحرس الثوري والاجهزة الأمنية.

وشهدت العاصمة طهران يوم الاربعاء الماضي هجمات مسلحة استهدفت البرلمان وضريح الامام الخميني وأسفرت عن مقتل 17 شخصا واصابة اكثر من 50 آخرين فيما اعلن ما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية (داعش) مسؤوليته عن تلك الهجمات.