لقى 13 فردا من قوات مشاة البحريةالفلبينية حتفهم فى اشتباكات مع متشددين اسلاميين محاصرين منذ اكثر من اسبوعين فى مدينة ماراوى بجنوب البلاد، طبقا للجيش الفلبيني اليوم السبت.

وقال الكولونيل بالبحرية، ادجارد اريفالو، أحد المتحدثين باسم الجيش إن 40 جنديا أصيبوا أيضا في المعركة التي استمرت 14 ساعة أمس الجمعة في مدينة ماراوي، على بعد 800 كيلومتر جنوب مانيلا.

وأضاف اريفالو أنه تم استئناف القتال اليوم السبت، حيث تقدمت القوات نحو ثلاث مناطق، مازال أكثر من 200 مسلح يتحصنون فيها منذ بدء القتال في 23 أيار/مايو الماضي.

وقال الليفتنانت كولونيل جو - ار هيريرا متحدث عسكرى فلبيني فى مؤتمر

صحفى :" وقع قتال كثيف ومطاردة من منزل الى منزل بين قوات المارينز(مشاة البحرية) والجماعة الارهابية المحلية".

وتابع " تكبدنا 13 قتيلا خلال العمليات ولانزال بانتظار تقارير بشأن المصابين".

واستهدفت العملية التي قامت بها قوات المارينز انقاذ نحو 100 رهينة محتجزين لدى المتشددين ، الذين فجروا شحنات بدائية الصنع استهدفت القوات الحكومية". بحسب المتحدث.

ومع اقتراب دخول الازمة أسبوعها الثالث، أرسلت الولايات المتحدة قوات عمليات خاصة لمساعدة الجيش الفلبيني في القتال في مدينة ماراوي، طبقا لما ذكرته السفارة الامريكية في مانيلا.

وقالت السفارة في بيان "بناء على طلب من حكومة الفلبين، تساعد قوات العمليات الخاصة الامريكية، القوات المسلحة الفلبينية بعمليات مستمرة في ماراوي، من خلال دعم يساعد قادة الجيش على الارض في قتالهم ضد المتشددين".

وأضافت السفارة "لاسباب أمنية، لا يمكننا الكشف عن التفاصيل الفنية المحددة للدعم الامريكي للعمليات العسكرية الراهنة". ورصد صحفيون على الارض طائرة استطلاع أمريكية طراز /بي3- أوريون/، كانت تحلق فوق مدينة ماراوي أمس الجمعة.