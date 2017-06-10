قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت مد اجل النطق بالحكم في قضية اغتيالالنائب العام المستشار الراحل هشام بركات الى جلسة السبت المقبل 17 حزيران/ يونيو الجاري .

ويحاكم في القضية 67 متهما من عناصر جماعة الإخوان المسلمين( التيتصنفها السلطات المصرية بالارهابية) حيث تشمل وقائع الاتهام أيضا التخابر مع حركة حماس الفلسطينية بهدف القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد.

ووافق المستشار حسن فريد رئيس المحكمة على حضور كافة مندوبي وسائل الإعلام والصحافة المحلية والأجنبية، لوقائع جلسة النطق بالحكم في القضية.