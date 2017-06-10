كان لانس سترول إبن الملياردير الذي ترترع في مونتريال يجلس دائما في مكان متميز في مقصورة سباق جائزة كندا الكبرى ضمن بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات.

وأمس الجمعة كان سترول (18 عاما) في مكان أفضل عندما حقق حلم طفولته وهو قيادة سيارة سريعة على مضمار حلبة جيل فيلينيف خلف مقود سيارته وليامز في الجولة الأولى من التجارب الحرة للسباق السابع من الموسم الحالي.

وحظي سترول باستقبال حار كأول سائق كندي في فورمولا 1 منذ أن ترك بطل العالم السابق جاك فيلينيف فريق ساوبر في 2006 واستقبل السائق الشاب على الحلبة بالأعلام وصيحات التشجيع والترحيب.

وقال سترول عن الأجواء "إنها حلبة عظيمة وأنا سعيد بهذه الأجواء. ومن الجيد العودة إلى الوطن".

وأضاف السائق الشاب "سعيد بالعودة لكني في النهاية لابد من التعامل مع السباق بصورة عادية كما يحدث في مناسبات مماثلة".

وأوضح سترول "وخلال اللفة الاولى على مضمار الحلبة شاهدت المشجعين يلوحون ويهتفون وكان هذا جميلا بحق."

ويمكن لسترول أن يتوقع تشجيعا أكبر خلال السباق غدا الأحد بينما يسعى لتعزيز أدائه في موسمه الأول مع هذه السباقات المتميزة.

ولم يحصل سترول على أي نقاط في السباقات الستة الماضية وهو يخطط للحصول على مركز بين الفرق العشرة الأولى في السباق أمام جماهير بلاده غدا.

لكنه ربما يصطدم بواقع صعب بعد احتلاله المركزين 13 و17 في جولتي التجارب الحرة أمس الجمعة على الحلبة التي تحمل اسم أيقونة سباقات السيارات الراحل إبن اقليم كيبيك حيث تقع مونتريال.

ولم يسبق لجاك فيلينيف نجل جيل الفوز على الحلبة الكندية لكنه فاز بلقب فورمولا 1 في 1997.

وقال سترول "يشرفني أن أكون أول كندي ينافس هنا منذ جاك الذي فاز ببطولة العالم في 1997 مع وليامز قبل عام من مولدي".