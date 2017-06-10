اندلعت مواجهات ليل الجمعة السبت في بلدة امزورين باقليم الحسيمة في شمال المغرب، بين محتجين وقوات الامن.

وبدأت المواجهات نحو منتصف الليل في حي ناء من البلدة الواقعة عند سفح جبل وذلك بعد ان انتشرت قوات الامن في وسط المدينة ومنعت المحتجين من التجمع، بحسب ناشطين محليين.

وتحت جنح الظلام قذف عشرات الشبان المقنعين قوات مكافحة الشغب بالحجارة، وردت القوات مستخدمة الغاز المسيل للدموع.

وانتهت المواجهات التي لم تعرف حصيلتها، نحو الساعة الثانية صباحا في حين تم نشر خمسين عربة للشرطة في البلدة.

وكانت البلدة ذاتها الواقعة على بعد 15 كلم جنوب شرق الحسيمة، شهدت قبل اسبوع اعمال عنف بين شرطيين ومتظاهرين.

والحسيمة هي مركز الحراك الشعبي المطالب منذ اشهر بالتنمية في منطقة الريف.