نشر مقطع فيديو مثير للدهشة على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر كلباً وهو يشاهد فليم رعب، ويحاول تحذير شخصياته من الأخطار المحدقة بهم عبر النباح.



وأظهر الفيديو الذي نشر يوم الإثنين على موقع يوتيوب الإلكتروني من قبل المستخدم إلفيس وكاليسي، الكلب وهم يتابع أحداث فيلم الرعب باهتمام بالغ.



ويظهر الكلب في حالة من التحفر الحذر، فكلما شعر بأن الطفلة الموجودة في الفيلم على وشك التعرض للخطر، يبدأ بالنباح بهدف تحذيرها من الخطر المحدق بها، بحسب ما ورد في موقع "يو بي آي" الإلكتروني.



وقال صاحب الكلب معلقاً على الفيديو "يحب كلبي مشاهدة أفلام الرعب، ويحاول دائماً حماية أي ضحايا محتملين وتنبيههم، وخاصة عندما يشعر بأن الأطفال في خطر، كما رأينا في هذا المقطع".