احتفل طياران بريطانيان بالذكرى السابعة والعشرين لزواجهما بطريقة مميزة، وذلك بعد أن حضر الزوج مفاجأة لزوجته، بالتحضير لرحلة مشتركة لهما على نفس الطائرة.



ويعمل كل من هنري برويس وزوجته هايلي كطيارين على خطوط طومسون إيرويز، وكان من المتوقع أن يمضيا يوم عيد زفافهما بعيدين عن بعضهما، بسبب الاختلاف في جدول عمل كل منهما مع الشركة، لكن هنري كان لديه مخططات أخرى لهذه المناسبة.



وبمساعدة زملائه، خطط هنري لإعادة تنظيم جدول العمل، بحيث يتمكن من التحليق برفقة هايلي. وفي اليوم المنتظر، كانت هايلي تجلس في قمرة القيادة، عندما فوجئت بزوجها يظهر بشكل مفاجىء، ليخبرها أنهما سيحلقان معاً في هذه الرحلة.



ولمزيد من أجواء الإثارة والرومانسية، أعلن هنري عن طريق إذاعة الطائرة لجميع الركاب، أنه يحتفل في هذا اليوم مع زوجته في قمرة الطائرة بعيد زواجهما.



وقالت هايلي تعليقاً على هذه الرحلة "لا أعرف كيف تمكن من أن يبقي الأمر سراً، لقد كانت مفاجأة سعيدة، وأفضل طريقة للاحتفال بعيد زواجنا".



وبدأت قصة حب هنري وهايلي على متن الطائرة، وذلك بعد أن كان هنري مشرفاً على تدريبات هايلي على الطيران، حيث وقعا في الحب من النظرة الأولى، وتزوجا بعد عام واحد من علاقتهما الرومانسية.



وعمل الزوجان لصالح شركة طومسون إيرلاينز لما يقرب من 50 عاماً، وحلقاً ما مجموعه 31 ألف ساعة، وليست هذه هي المرة الأولى التي يطيران فيها معاً، لكن مع تقدمهما المهني، اضطرا للعمل بشكل منفصل.