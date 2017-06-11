لا تتوانى دبي عن تقديم الأفضل في كل المجالات، ولا تقبل إلا بالأجمل والأرقى والأكثر تميزاً، حتى أصبحت أيقونة الإبهار في العالم، بما تقدمه من مشروعات تلفت الأنظار، وما تحققه من إنجازات وخطط كانت- يوماً ما- مجرد أفكار يستحيل تحقيقها.



وفي مجال الرفاهية والتصميمات الفريدة من نوعها، يعمل مشروع «فلل 22 قيراط» على مجمع جديد في نخلة جميرا، سيرى النور في نهاية هذا العام، وهو عبارة عن مجموعة من الفلل، تضم أحواض استحمام منحوتة ببراعة شديدة، ومصنوعة من أغلى أنواع الأحجار الكريمة، تم الحصول عليها من غابات الأمازون بالبرازيل.



ويبلغ ثمن الحوض الواحد المليون دولار، ليكون ضمن أغلى الحمامات في العالم. ويتيح هذا المجمع الفرصة للأثرياء الباحثين عن الرفاهية لقضاء عطلاتهم وسط أجواء خلابة فخمة، والاستحمام في أحواض يتوفر فيها ملمس الطبيعة بكل مكنوناتها، لتقدم تجربة مملوءة بالمتعة والراحة والاستجمام.



ووفقاً لصحيفة «الديلي ميل» البريطانية، تمتاز أحواض الاستحمام هذه بعمقها ونعومة أسطحها الداخلية، وقد قضى المختصون مئات الساعات في العمل عليها، إذ يتطلب ظهورها بالشكل النهائي المتميز نحت الأحجار الكريمة وتنعيمها بدقة، للوصول إلى أقصى مستوى من الجودة.



وتمتاز الفلل الفاخرة التي تضم هذه الأحواض بروعة تصميمها، واحتوائها على مرافق متميزة، كأحواض سباحة خاصة، وحدائق خضراء، وإطلالات لا مثيل لها، وســـيتم افتتاحها في نهاية العام الجاري.