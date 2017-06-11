منذ النسخة الأولى من هاتف أيفون التي ظهرت عام 2007، تبنت شركة أبل شكلا لا يتغير يظهر على الشاشة عند تغيير المستخدم لدرجة الصوت الخاصة بالجهاز.



وعند تغيير درجة الصوت برفعه أو تخفيضه كان المعتاد ظهور مربع يضم علامة السماعة الشهيرة، بينما يوضح شريط درجة الصوت التي يتم تغييرها.



هذا الشكل الثابت بات أكثر إزعاجا مؤخرا مع التوسع الكبير في مشاهدة مقاطع الفيديو، إذ يزعج المربع مشاهدي مقاطع الفيديو لأنه يحجب تفاصيل مهمة.



الشركة الأميركية لجأت أخيرا إلى حل هذه المشكلة في نظام التشغيل الجديد iOS 11، الذي سيظهر شكلا مغايرا لدرجة تغيير الصوت.



ووفقا لموقع "بيزنس إنسايدر" يتمثل الشكل الجديد في شريط رفيع يوجد في الركن العلوي الأيمن من الشاشة، لن يمثل أي إزعاج من أي نوع للمستخدمين، أو يحجب تفاصيل الفيديو.