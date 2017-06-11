هل تصدق أن البشر قد يمكنهم العيش إلى سن 120 عاما في غضون 60 عاما من الآن؟

هذا ما تؤكده ابحاث حديثة كشفت عن امكانية إبطاء عملية الشيخوخة البيولوجية، أو الداخلية، والتي يمكن أن تساعد الإنسان على العيش لعقود تتجاوز العمر المتوقع الحالي البالغ 81 عاما، بحسب ما نقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن خبير بارز.

ويقول بروفيسور فلاديمير خافينسون، رئيس معهد «سانت بطرسبرغ للتنظيم البيولوجي وعلم الشيخوخة»: «من المهم أن نفهم أنه لا أحد يريد أن يعيش حياة طويلة وغير صحية. يجب أن يكون الهدف الرئيسي الآن هو السماح للناس بالبقاء في صحة جيدة لأطول فترة ممكنة في سن الشيخوخة».

وهناك 6 من هذه الأدوية متوافرة بالفعل في روسيا، وتشمل الثيمالين Thymalin للحفاظ على وظيفة جهاز المناعة وكورتيكسين Cortexin للحفاظ على نشاط المخ.

وتعمل تلك الأدوية على ما يسمى بنظرية تكنولوجيا الـ«peptide» والتي تعني ترابط اثنين أو أكثر من الأحماض الأمينية، التي تتفاعل مع الحمض النووي، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج البروتين الذي يطيل العمر.

وأضاف البروفيسور فلاديمير خافينسون في «الندوة الدولية حول طول العمر» التي عقدت مؤخرا في جنيف: «أحد المؤشرات الرئيسية للشيخوخة هو خفض تخليق البروتين».

وقال: «وصلنا إلى استنتاج أنه من الممكن استعادته إلى مستوى طبيعي باستخدام منظمات بيولوجية لربط الأحماض الأمينية، ومن خلال العثور على الطريقة المثلى للحفاظ على إنتاج الروابط للأحماض الأمينية بكميات كافية».

وكان باحثون في مركز «غلميد الطبي» بموسكو، قد اجروا دراسة مماثلة لتقييم 60 علامة عمرية في جميع أنواع العلاج من تعاطي الأدوية في المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 31 و72 سنة. وكشفت النتائج أنه عندما يقترن الدواء بنمط حياة صحي، فإنه يضيف إلى العمر البيولوجي للشخص حوالي سنتين على مدى 12 شهرا.

ولكن يشدد الخبراء على أنه ينبغي الجمع بين الأدوية ونمط حياة صحي يركز على نظام غذائي متوسطي، ونشاط بدني، وتجنب التوتر.