تعرضت الممثلة المصرية زينة لوعكة صحية خلال تصوير مشاهدها الأخيرة في مسلسل «لأعلى سعر» حيث فقدت الوعي وسقطت أرضا في كواليس التصوير، الأمر الذي استدعى فريق العمل لاستدعاء طبيب للاطمئنان على صحتها. ويخوض مسلسل «لأعلى سعر» السباق الرمضاني لهذا العام ويحقق نجاحا كبيرا في مصر والوطن العربي، ويقوم ببطولته نيللي كريم، زينة، أحمد فهمي، أحمد مجدي، محمد حاتم، سارة سلامة ورحمة بالإضافة إلى الممثلين نبيل الحلفاوي وسلوى محمد علي، وقام بكتابة القصة والسيناريو والحوار مدحت العدل، تنتجه شركة شركة العدل جروب، وإخراج محمد العدل.