مستخدمو أجهزة الكمبيوتر، وهواة الألعاب على وجه الخصوص، يعرفون جيدا ما تعنيه "الشاشات العريضة"، أو العريضة للغاية "Ultra Wide"، لكن تجربتهم من شاشة سامسونغ الجديدة CHG90 ستتجاوز على الأرجح كل تجاربهم السابقة، وربما الكثير مما تم تخيله أيضا.

فقد كشفت عملاقة الإلكترونيات الكورية الجنوبية، الجمعة، عن شاشتها الجديدة CHG90، الأولى من نوع "Super Ultra Wide"، بحجم مذهل يبلغ 49 بوصة، مما يجعلها أعرض شاشة كمبيوتر في التاريخ، وفق موقع "بيزنس إنسايدر"، وبدقة عرض تبلغ 3840X 1080.

وتأتي الشاشة بشكل منحني، يساعد المستخدم على رؤية أطرافها بيسر، ودون حركة مستمرة للرأس من جهة إلى أخرى قد يسبب إزعاجا.

ورغم أن الشاشة تستهدف بالأساس هواة الألعاب، فإنها تعد كذلك خيارا رائعا للمصممين، لأنها تجنب وضع شاشات عدة بجانب بعضها البعض، علما بأن سامسونغ أكدت أنه يمكن تقسيمها لعدة أجزاء، والتعامل معها كشاشات منفصلة دون الفواصل التقليدية المزعجة.

وسيبلغ سعر الشاشة 1499 دولار وفق مصادر تقنية غربية.