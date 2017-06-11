يرى الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك أن التكنولوجيا "ليست دائما هي الحل"، بل في بعض الأحيان تكون جزءا من المشكلة حسب رأيه، رغم أنه يقود واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.

كلام كوك جاء خلال مشاركته في حفل تخرج طلاب من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الجمعة.

وحذر كوك الطلاب مما اعتبرها "عيوب" التكنولوجيا.

وقال إن المساهمين دفعوا أبل للتركيز على عائد الاستثمار، مستدركا أن على المهندسين أن يتحلوا بالشجاعة للوقوف إلى جانب الصح.

وإذ رأى أن التكنولوجيا تعدّ قوة جيدة في معظم الأوقات، إلا أنه اعتبر أن الآثار السلبية المحتملة للتكنولوجيا تنتشر بسرعة وتقطع الأوصال أكثر من أي وقت مضى.

وأعطى مثالا لذلك: "التهديدات لأمننا والتهديدات لخصوصيتنا، والأخبار الكاذبة، والشبكات الاجتماعية التي تصبح في بعض الأحيان معادية للمجتمع"، حسب تعبيره.

وقال إنه ليس قلقا بشأن الذكاء الاصطناعي الذي يتيح للحواسيب القدرة على التفكير كالبشر، لكنه أبدى قلقا أكثر بشأن الأشخاص الذين يفكرون كالكمبيوتر.