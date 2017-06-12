لكل دولة أطعمتها المشهورة في شهر رمضان، ولكن تميزت الجزائر بعدد من مأكولاتها ذات الأسماء الغريبة. وبيّن مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، بعض الأطعمة الجزائرية التي تحمل أسماء غريبة، ومكونات أغرب.



1- سكران وطايح في الدروج:

وهو طبق مكون من عجينة رقيقة عند سقيها تتمايل أوراقها كالمخمور الذي يصعد الدرج.



2- مومو في حجر أمه:

طبق مكون من اللحم ووسطه بيضة مما يجعله يأخذ شكل رضيع في حجر والدته.



3- القاضي وجماعته:

تتصدر قطعة دجاج الطبق وتشبه بالقاضي والبيض المطهو بينه هو جماعته.



4- تزدام الأغا:

مكونات الطبق تشبه كيس النقود الذي كان يعلق قديمًا في خصر الرجال.