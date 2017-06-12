نشر موقع ذا صن لقطات صادمة تكشف تأثير تعاطي الكوكايين على القلب.

عرض برنامج "الأطباء" الأمريكي على قناة "سي بي اس" الفيديو، لقلب شخص أدمن الكوكايين فترة طويلة وظهر قلب حجمه أكبر ثلاث مرات عن القلب العادي، ينبض بشكل غير منتظم خارج الجسم لمدة 25 دقيقة.

وقال الطبيب ترافيس ستورك إن القلب الطبيعي يجب أن يكون في حجم قبضة اليد، وعندما يصل إلى ثلاثة أضعاف حجمه، يسبب مشكلات صحية على المدى الطويل والموت المبكر، مشيرا إلى أن القلب الخاضع للشرح مصاب بشكل خطير مع ظهور أعراض اعتلال عضلة القلب الضخامي، كضيق في التنفس والإغماء وتورم في الكاحلين والبطن والتعب المفرط.