تركت والدة أميركية ابنتيها داخل السيّارة وتحت أشعة الشمس الحارقة كي تسهر مع رفاقها ما أدّى إلى وفاة الطفلتين.

وبقيت الطفلتان أديسون (سنتين) وبراين (سنة واحدة) داخل السيارة لمدّة 15 ساعة من دون طعامٍ أو ماء، في حين كانت الوالدة أماندا هوكينز (19 عاماً) تسهر طوال الليل في منزل أحد الأصدقاء في تكساس.

وذكر موقع ميرور البريطاني أنّ الوالدة تجاهلت اقتراح أحد الأشخاص في الحفلة معها والذي طلب منه إحضارهما إلى الداخل. وحين قرّرت الوالدة مغادرة الحفل كانت الطفلتان قد فقدتا الوعي في الحرارة التي وصلت إلى 33 درجة مئوية.

وعوضاً عن نقلهما إلى المستشفى فوراً، قامت الوالدة بتحميمهما وتغيير ملابسهما وبعدها قالت للأطباء إنهما فقدتا الوعي بسبب رائحة الزهور في المنتزه.

واعترفت الوالدة بعدما استجوبتها الشرطة بالجريمة وألقي القبض عليها الخميس الفائت وستُواجه 3 تهم، وهي حال أثبتت إدانتها ستُسجن سنتين.