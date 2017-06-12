أشارات الدكتورة نهاد حسن عبد المحسن، أستاذ مساعد التغذية بالمركز القومي للبحوث، إلي أنه مع قدوم شهر رمضان فى فصل الصيف، قائلة: “و في ظل ارتفاع درجات الحرارة نهارًا، يتسائل الجميع على كيفية مقاومة العطش خلال ساعات الصيام؟”.



وأضافت عبد المحسن، يجب أن نتعرف على بعض العادات الغذائية التي ينبغي اتباعها خلال ساعات الإفطار، فهناك بعض الأطعمة التي يجب تناولها بكثرة وأطعمة أخرى يجب الإقلال منها حتى يتسنى لنا الحفاظ على الماء بالجسم خلال الصيام، ومن ثم عدم الشعور بالعطش، ونرصدها فيما يلي:



تأخير وجبة السحور

قالت الدكتورة نهاد، أنه يفضل أن يكون بعد منتصف الليل وقبل أذان الفجر بوقت قصير لرفع قدرة الجسم على مقاومة العطش.



الحرص على تناول الفواكة

وأضافت، أنه من الضروري أن تحتوى وجبة السحور على الفواكة؛ لأنها غنية بالألياف الغذائية والماء، وأبرز هذه الفواكة العنب والبطيخ، التي بدورها تقلل الشعور بالعطش، كما أنها تساعد على تقليل خسارة السوائل في الجسم.



الإكثار من تناول الخضراوات

وتابعت، يجب أن تحتوى وجبة السحور على الخضراوات وخصوصًا الخيار لأنه يقلل من الشعور بالعطش ويبرد الجسم، كما أن الخضروات تمنح الجسم الحيوية والنضارة وتمد الجسم بالماء اللازم خلال فترة الصيام.



الاهتمام بتناول المشروبات الطبيعية

وأشارت، إلي أنه مثل الكركدية والتمرهندى والخروب والعرقسوس لما لها من قدرة على قهر العطش وتعويض فقد السوائل.



تناول الشوربة وتقليِّل المتناول من الحلويات

ولافتت إلي أن تعد الشوربة مصدرًا غنيًا بالماء، بينما تساعد الحلويات على الشعور بالعطش بشدة لاحتوائها على سكريات عالية.



تجنب تناول الأطعمة المالحة

وأوضحت، أن الأكلات المالحة، مثل “المخللات والزيتون والسمك المملح والبطاطس المقلية” تزيد من الشعور بالعطش وحاجة الجسم للسوائل خلال النهار.



عدم الإكثار من شرب الماءعلى السحور

ويعتقد كثيرون خطأً، أن كثرة شرب الماء فى السحور وقبل أذان الفجر كفيل بالتغلب على العطش، والحقيقة أن كلية الإنسان تتخلص من الماء الزائد بعدها بساعات قليلة ويصبح عديم الجدوى، وبالتالي فمن الأفضل توزيع شرب الماء خلال الفترة بين الإفطار والسحور.



تجنب الكافيين

والمشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين مثل القهوة والنسكافيه والمشروبات الغازية، تعد مدرة للبول، وبالتالي تجعل الجسم يفقد الماء بسرعة، وينصح بتجنب المياه الغازية تحديدًا على الإفطار، لأنها تعطي شعورًا بالامتلاء والشبع وتضر بعملية الهضم.



تجنب التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة

ولابد من الحرص على تجنب التعرض للحرارة العالية لفترات طويلة إلا للضرورة القصوى، ويفضل الراحة في أماكن مغلقة وباردة، وكذلك الاستحمام هام لتبريد الجسم وتقليل الشعور بالعطش.



ارتداء الملابس فاتحة اللون والفضفاضة

واختتمت، أنه يفضل كذلك أن تكون مصنوعة من القطن لامتصاص العرق.