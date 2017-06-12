افتتح في إمارة الشارقة معرض "روائع المخطوطات المغربية" الذي يجمع أكثر من 30 مخطوطة نادرة لنسخ من المصحف الشريف، وكتب التراث العربي، ومؤلفات علماء المسلمين في الفقه، والتشريع، واللغة، والعلوم، وذلك في مبنى مكتبة الشارقة العامة.



وضم المعرض الذي تستمر فعالياته حتى نهاية شهر رمضان المبارك مقتنيات من عدد من المكتبات والمتاحف ودور الكتب الشهيرة في المغرب، من بينها خزانة الجامع الكبير بمكناس، والخزانة العامة والمحفوظات بتطوان، وخزانة ابن يوسف بمراكش، وخزانة القرويين بفاس، إضافة إلى المكتبة الوطنية للمملكة المغربية.



ومن بين المخطوطات التي احتواها المعرض مصحف شريف الأخضر، ومصحف شاطبة، ومصحف ربعة أبو الحسن المريني.



كما تضمن المعرض مخطوطات في الحديث الشريف والمديح النبوي والفقه والتاريخ والعلوم الطبيعية وغيرها من المخطوطات والمؤلفات النادرة.



ويهدف المعرض الذي تنظمه كل من هيئة الشارقة للكتاب ووزارة الثقافة والاتصال في المملكة المغربية، إلى إبراز غنى الموروث العربي والإسلامي، وإنجازات الأولين في البحث والجمع والتأليف، إضافة إلى تعزيز التبادل الثقافي المشترك.