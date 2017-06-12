حذرت الشرطة في ولاية كاليفورنيا الأمريكة من مخلوق ضخم متوحش شوهد مؤخراً يتجول بين الغابات، ويشتبه البعض بأن يكون "ذا القدم الكبيرة" الذي طالما أثار جدلاً بين المصدقين والمشككين بوجوده.



وتم توثيق مشاهد بالفيديو للمخلوق الغريب، والذي ظهر بلون أسود، ويشبه البشر والقردة، وهو يتجول بين الأشجار، في لاكرستينا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بحسب ما ذكرت صحيفة ميرور البريطانية.



وقال جاك غاردينر الذي تمكن من توثيق هذا المخلوق بالقرب من مكان عمله، إنه شعر بأن أحداً يراقبه، مما دفعه إلى حمل هاتفه المحمول وتشغيل الكاميرا. ويضيف: "في البداية، سمعت ضوضاء غريبة بين الأشجار، واعتقدت أنها ناتجة عن بعض الطيور، أو شي من هذا القبيل، لكن تبين لي شيء آخر بعد ذلك".



وحظيت قصة غاردينر بدعم من أندرو هوغان الخبير في الحياة البرية، والذي حذر السكان بضرورة الابتعاد عن المكان الذي ظهر فيه المخلوق، وأضاف أن من المرجح أن يكون حيواناً يشبه الغوريلا تمكن من الهرب بعد أن خرج عن السيطرة.



ولم يستبعد هوغان أن يكون هذا المخلوق نوعاً من القردة، وفي نفس الوقت أكد ضرورة الابتعاد عنه، لأنه قادر بسهولة على قتل أو إلحاق الأذى بأي شخص يهاجمه، ويمكن أن يصبح عدائياً بسرعة إذا كان يشعر بالجوع أو الخوف.