قرر المخرج الفرنسي من أصل تونسي عبد اللطيف كشيش بيع السعفة الذهبية التي فاز بها عام 2013 بمهرجان كان السينمائي عن فيلمه «حياة أديل» في المزاد.

وتأتي هذه الخطوة ليستكمل عبد اللطيف فيلمه الجديد.

«وأوردت شركة الإنتاج والتوزيع السينمائي كاتسو أنها ستلجأ أيضا لبيع اللوحات الزيتية التي كانت محور أحداث فيلم «حياة أديل» لتمويل المرحلة الأخيرة من إنتاج فيلم «مكتوب حبي».

وكان قد توقف إنتاج «مكتوب حبي» بسبب صعوبات مالية وهو ما أدى إلى عدم عرضه في الدورة 70 لمهرجان كان السينمائي في شهر مايو الماضي.

العمل كان سيصبح فيلما روائيا طويلا قبل أن يتحول إلى فيلم من جزأين.