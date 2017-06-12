توفي الممثل آدم ويست الذي كان اول ممثل يتولى دور «باتمان» في الستينيات عن 88 عاما.

وتوفي الممثل الجمعة «بعد معركة قصيرة وشجاعة مع سرطان الدم» على ما قالت عائلته في بيان نشر على صفحة ويست عبر شبكة «فيسبوك».

وقد اشتهر ويست بعدما ادى دور البطل الخارق باتمان في المسلسل التلفزيوني الشهير الذي عرض للمرة الاولى العام 1966.

الا ان هذا الدور الشهير حال دون تأدية ويست شخصيات كثيرة مختلفة بعد ذلك.

ولد آدم ويست في واشنطن العام 1928 وانتقل بعدها الى هوليوود في العام 1959.

وقالت العائلة في بيانها «لا كلام يصف الى اي حد سنفتقدك. ونعرف انكم ستفتقدونه ونريدكم ان تعلموا ان حبكم ودعمكم له خلال كل هذه السنوات كانا مهمين له».