أظهر تسجيل مصور طريف نشر على موقع يوتيوب الإلكتروني، لحظة قيام مجموعة من الشبان في الصين باستخدام دراجة نارية في غسل وتجفيف شعر صديقهم.

ويظهر الفيديو الذي تم تصويره الشهر الماضي، العجلة الخلفية للدراجة وهي تدور داخل إناء وتضخ المياه من إلى شعر رجل مستلق على لوح خشبي خلفها بينما كان رجل ثالث يضع الشامبو على رأسه.

وانتهى الفيديو بعدما انتقل الشابان إلى مرحلة أخرى حيث بدءا بتجفيف شعر الرجل باستخدام عادم الدراجة الهوائية.

ولقي مقطع الفيديو رواجاً كبيراً على شبكة الإنترنت، وحصل على عدد كبير من المشاهدات بعد أيام قليلة من نشره على منصات التواصل الاجتماعي، بحسب ما ورد في موقع "يو بي آي" الإلكتروني.