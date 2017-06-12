دخلت السفينة القتالية الأميركية غابرييل غيفوردز في الخدمة السبت، واحتفلت البحرية الأميركية بالمناسبة في مدينة غالفستون بولاية تكساس.

سميت السفينة بهذا الاسم تيمنا بعضوة الكونغرس السابقة عن ولاية أريزونا غابرييل غيفوردز التي أصيبت في إطلاق نار عام 2011.

وأعربت غيفوردز في كلمة خلال الاحتفال عن شعورها بالفخر لهذا التكريم، وقالت إن هذه السفينة "ستعمل بقوة وصلابة تماما مثل طاقمها".

وكانت عضوة الكونغرس قد تعرضت لإطلاق نار أمام متجر في مدينة توكسين في أريزونا، ما أدى إلى إصابتها باضطرابات في الكلام وشلل جزئي.

وقد قتل في هذا الحادث ستة أشخاص وأصيب 13 شخصا بجروح من بينهم المشرعة السابقة، في حين عوقب منفذه بالسجن مدى الحياة.

وحضرت مناسبة إطلاق السفينة أيضا وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون التي أشادت بقوة المشرعة السابقة وشجاعتها.

وكان من بين الحاضرين نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن وزوجته جيل، وزعيمة الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي.

ويبلغ طول السفينة حوالي 130 مترا، وهي السفينة التاسعة من بين سلسلة من السفن السريعة المصممة للإبحار في المياه الساحلية الضحلة.

وهذه سفينة البحرية الأميركية الـ13 التي تسمى باسم شخص حي منذ عام 1850، والسفينة الـ16 التي تسمى باسم امرأة.