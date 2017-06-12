كشفت شركة مايكروسوفت، الجمعة، عن نسخة المعاينة الأحدث لأجهزة الحواسب والهواتف المحمولة من نظامها التشغيلي ويندوز 10 لمستخدمي برنامج "ويندوز إنسايدر Windows Insider"، والتي تتضمن ميزة جديدة تدعي العثور على "القلم المفقود Find Lost Pen"، بحيث تساعد الشركة المستخدمين على معرفة مكان القلم الإلكتروني خاصتهم المفقود.



يذكر أن برنامج "ويندوز إنسايدر Windows Insider" يتيح لمشتركيه الاستفادة من الميزات التجريبية الجديدة قبل نشرها ووصولها إلى بقية الأجهزة عبر النسخ المستقرة، وتتابع شركة مايكروسوفت إصدارها لنسخ المعاينة المتلاحقة من نظام التشغيل ويندوز 10، والذي تعتبره خدمة أكثر من كونه نظام تشغيل نهائيا بما يسمح لها بمتابعة إضافة التحسينات والتغييرات.



ويعد فقدان الأقلام الإلكترونية أمرا مزعجا للمستخدمين خصوصاً بعد أن أصبحت هذه الأقلام أكثر انتشاراً كطريقة للتفاعل مع الشاشات التي تعمل باللمس ضمن أجهزة الحواسيب العاملة بواسطة نظام التشغيل ويندوز، وتعمل الميزة الجديدة عن طريق تسجيل موقع جهاز الحاسب أو الحاسب اللوحي في كل مرة يقوم فيها المستخدم باستعمال القلم للكتابة.



ويمكن للمستخدمين معرفة مكان القلم المفقود عن طريق الانتقال إلى الإعدادات ومن ثم خيار التحديثات والأمان ومن ثم العثور على القلم المفقود، بحيث تعمل الميزة على إخبار المستخدم آخر مرة كان يستعمل فيها القلم خاصته فضلاً عن توفيرها خريطة تظهر الموقع التقريبي للقلم في آخر مرة تم استعماله فيها.



وأدخلت الشركة العديد من التحسينات على الطريقة التي يتعامل بها نظام ويندوز مع المدخلات التي تتم عن طريق القلم، والتي تشتمل على لوحة الكتابة اليدوية التي تم إعادة تصميمها، بحيث إنها تطفو فوق التطبيقات عند البدء بإدخال الكلمات إلى جانب انزلاق النص إلى اليسار حتى يكون للمستخدم مساحة لمواصلة الكتابة.



وأضافت مايكروسوفت أيضاً إيماءات جديدة لتصحيح الأخطاء المطبعية بما في ذلك القدرة على جمع وتقسيم الكلمات، وتغيير حرف واحد عن طريق الكتابة فوقه بدلاً من اختيار بدائل مقترحة، كما يمكن للمستخدمين الآن استعمال القلم الإلكتروني للتمرير كبديل للإصبع، مما يوفر على المستخدم القليل من الازعاج.



وحصلت لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة على بعض التحسينات أيضاً عبر وضع جديد للحواسيب اللوحية يسمح للمستخدم من نقل يده أو القلم على عدة مفاتيح في إيماءة واحدة، وهي العملية التي تطلق عليها مايكروسوفت اسم "الكتابة بالشكل"، إلى جانب توفير لوحة المفاتيح لرمز الميكروفون التي تسمح للحاسب بالاستماع إلى النطق الصحيح ونقله إلى لغات أخرى.