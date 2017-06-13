إيفانكا، ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ظهرت في مدينة نيويورك، وذلك للمشاركة في حفل أقامته لارا، زوجة شقيقها إيريك لتلقي الهدايا بمناسبة اقتراب موعد ولادتها، وهو ما يعرف بحفل Baby Shower، وذلك بحضور والدة أيفانكا وحماة الأخ كذلك.

وحضر الحفل فانيسا، زوجة الشقيق الآخر لإيرك، الذي يحمل اسم دونالد ترامب الصغير.



وشاركت لارا وعائلتها عدة صور من الحفل، الذي امتلأ بزينة وبالونات توحي بـ”انتظار مولود ذكر”، وكتبت معلقة “أنا مباركة”.



ووصفت صحيفة Daily Mail حضور “الابنة الأولى” وزوجها إلى نيويورك بمثابة عودة إلى جذور حياتهما الطبيعية، حيث كانا يعيشان قبل الانتقال إلى العاصمة واشنطن، للتواجد مع الرئيس دونالد ترامب.



وقالت الصحيفة، إن إيفانكا ارتدت للحفل فستاناً وحذاءً من ماركة الأزياء والأحذية التي تحمل اسمها، وشوهدت وهي في طريقها إلى الحفل حيث خرجت لتوها من مبنى Trump Park في منطقة لينوكس هيل، في مانهاتن بنيويورك، حيث تملك مع زوجها جاريد كوشنير شقة هناك.





