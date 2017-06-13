تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللبنانيين خلال اليومين الماضيين فيديو "غريبا" للبنانيين مغتربين في أستراليا.



وأظهر الفيديو رقصة "الدبكة" التي تعتبر من التراث والفلكلور اللبناني، يؤديها مجموعة من الشباب ولكن على طريقتهم الخاصة.



ففي حين تبدأ الرقصة بشكل عادي تتحول إلى ما يشبه المشي أو الرقص على الحائط، بعد أن حاول من يتقدم الراقصين أو "الدبيكة" أن يكمل "إبداعه" بالمشي على الحائط، متمايلاً على إيقاع الموسيقى.

في المقابل، ردت مجموعة من الفتيات على تلك الرقصة، بمحاولة مشابهة، إلا أنها لم تأتِ باتقان فريق الشباب على ما يبدو، إذ بدت الفتاة التي تمشي على الحائط مرتبكة ومتعثرة قليلاً!