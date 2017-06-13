خلال مرحلة الشباب نادراً ما يلقي الإنسان بالاً لكثير من المشاكل الصحية، لكن مع الوصول إلى منتصف العُمر تصبح كل أمور الجسم موضع اهتمام، ويكون الإنسان أكثر استعداداً للاستماع للنصائح الصحية وتغيير بعض العادات. إليك أكثر 4 مشاكل صحية تصيب الرجال مع التقدم في العُمر وفقاً للتقارير الطبية لتأخذ احتياطاتك منها:

القلب. ينبغي أن تكون أمراض القلب موضع اهتمام أكبر لدى الرجل مقارنة بالمرأة، خاصة إذا كان الرجل مصاباً بالسكري. تفيد التقارير الطبية أن نسبة غير قليلة من الرجال يتعرضون لأزمات قلبية بين سن 47 و50 عاماً مقارنة بالنساء. بصيغة أخرى، بعد الـ 40 عليك تغيير عاداتك الغذائية لتصبح صديقة للقلب.



البروستات. لا تقتصر مشاكل البروستات على من تجاوزوا سن الـ 60، يهاجم سرطان البروستاتا رجالاً أصغر من ذلك بكثير. قبل سن الـ 39 عاماً تبلغ احتمالات إصابة الرجل بسرطان البروستات 0.005 بالمائة، لكن النسبة ترتفع إلى 2.2 بالمائة بين سن 40 و59 عاماً، ثم تصل إلى 13.7 بالمائة بعد الـ 60.



الصلع. تساقط الشعر شائع لدى الرجال، وهناك تقارير طبية تربط بين الصلع وزيادة مخاطر الإصابة بسرطان البروستات. وبشكل عام يمكن تقليل تساقط الشعر وتحفيز إعادة نموه عن طريق التعديلات الغذائية.



الصحة الجنسية. أمراض القلب والسكري من أكثر العوامل التي تؤثر سلباً على الصحة بعد الـ 40، لذا ينبغي الاهتمام بمعدّل الكولسترول وضغط الدم ونسبة السكر، لأنها مفاتيح الحفاظ على الصحة الجنسية للرجل مع بدء مرحلة منتصف العُمر.