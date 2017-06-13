هناك أشياء اعتدنا رؤيتها يوميًا، ولكن لا نعطي اهتماما كبيرا بتفاصيلها أو ما تحمله من معان، ولكن دائمًا تكون الأفكار العبقرية والقصص المذهلة مختبئة خلف تلك التفاصيل، والتي لا يعرف عنها الكثيرون.

ورصد موقع «برايت سايد» 6 أشياء موجودة حولنا نراها دائمًا، ولكن لا نعطي اهتماما كبيرا لما وراء تلك الأشياء، أو ما تحمله من معان.

5. من قتل الملك؟

ورقة الملك في لعبة الجنجفة " الكوتشينة "أو ما يطلق عليها "الباش " او "الشايب" باللغة العامية ، يوجد بينها ورقة واحدة لرجل بدون شوارب، وهو الملك الوحيد في أوراق الجنجفة ، وإذا دققت النظر في الورقة فستجد سيفا يظهر من خلفه، وهناك 3 تفسيرات لوجود ذلك السيف، أحدها يقول إن تلك الورقة تمثل الملك إياكس، وإن القلب فيها يمثل هيلين ملكة تروي، وهي أجمل امرأة في العالم، وإن الملك كان يعشقها، ولكن عندما رفضته هيلين انتحر بعد أن طعن نفسه بسيفه.

4. العلامة الموجودة على العبوات:

نرى كثيرًا العلامة الموجودة على معظم العبوات والعلب والبرطمانات، ولكن لا يعرف الكثيرون معنى تلك العلامة، التي تعد غاية في الأهمية، فتلك العلامة تخبرك بالمدة، التي يكون المنتج صالحا للاستخدام خلالها منذ بداية فتح العبوة، حتى لا يتسبب المنتج في حدوث أي ضرر للمستهلك، وفي الصورة هنا تعني تلك العلامة أن المنتج صالح للاستخدام 12 شهرًا منذ فتح العبوة، فحرف M هنا يعني شهرا.

3. التاج في تمثال الحرية:

يعد تمثال الحرية من أشهر التماثيل الموجودة في العالم، وهو رمز للولايات المتحدة، وكثيرًا ما نرى تلك الصورة، ولكن قد لا تلتفت للتاج الموجود على رأس التمثال، وإذا رأيته فقد لا تعلم ما يرمز إليه ذلك التاج، فذلك التاج يخرج منه 7 خطوط تشبه الإشعاع، وهي تمثل القارات السبع والمحيطات السبعة، الموجودة في العالم، لتعكس مفهوم الحرية، والمثير في الأمر أن كل واحد منها يزن حوالي 65 كجم.

2. الصفحات الفارغة في الكتب:

قد تلحظ كثيرًا أثناء قراءتك للكتب، وجود صفحات خالية، ولكن هل تساءلت عن سبب وجود تلك الصفحات، فالسبب وراء ذلك هو أن الكتب تطبع على ورقة كبيرة الحجم، وإذا لم يكن المحتوى كافيًا لملء تلك المساحات، فقد تترك بعض الصفحات، وتظل فارغة، وقد يُكتب أعلاها «ملاحظات»، كي يستخدمها القراء لتدوين بعض الملاحظات أثناء القراءة.

1. الخطوط الملونة في معاجين الأسنان:

ترى معجون الأسنان مرتين يومًا، ولكن لا تعرف سبب وجود 3 خطوط بالألوان الأحمر والأزرق والأبيض، فالمحتوى الأبيض يشير لمكون الفلورايد، وهو أهم العناصر الموجودة في معجون الأسنان، والذي يزيل طبقة البلاك على الأسنان، بينما اللون الأزرق يشير للأكوا جل، وهو المسؤول عن المواد المضادة للبكتيريا والنفس المنعش، بينما اللون الأحمر يشير إلى مادة تحتوي على العناصر الهامة لصحة ونظافة اللثة، وتم إضافته حديثًا أيضًا.