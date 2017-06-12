حصد حذاء رياضي ارتداه لاعب كرة السلة الأمريكي الشهير مايكل جوردان في مباراة أولمبية مبلغ 190373 دولاراً في مزاد علني مسجلاً رقماً قياسياً جديداً لأسعار بيع الأحذية المستعملة في مباريات.

وذكرت شبكة تلفزيون (إي.إس.بي.إن) الرياضية إن الحذاء وهو من ماركة "كونفرس" ارتداه أسطورة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في المباراة التي نالت فيها الولايات المتحدة الميدالية الذهبية بعد الفوز على اسبانيا في أولمبياد 1984 .

وقال دان إيملر نائب رئيس شركة (إس.سي.بي أوكشنز) للمزادات إن "السعر الذي حطم الأرقام القياسية يثبت أن مايكل جوردن لا مثيل له في سوق تذكارات كرة السلة التي سبق استعمالها في المباريات".

ويحمل الحذاء توقيع جوردان وهو يعتبر الأخير الذي ارتداه جوردان في مباراة قبل الاحتراف والمرة الأخيرة أيضا التي يرتدي فيها حذاء كونفرس في مباراة رسمية.