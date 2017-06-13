علاج شعبي لمرض الربو، تتبعه إحدى قبائل الهند؛ بقيام المعالج بوضع سمكة حية في حلق المريض، وتركها لتمرّ في مجرى الحلق إلى المريء، ومن خلال هذه الجولة تشفي المريض من الربو، وذلك في أول يونيو من كل عام.



وبحسب موقع (الديلي ميل) يتجمع في شهر يونيو من كل عام الأشخاص الذين يعانون من مرض الربو، في مدينة حيدر آباد في جنوب الهند؛ لخوض طريقة غريبة من العلاج؛ وهي ابتلاع سمكة حية.



حيث وقف أكثر من 5 آلاف هندي في طوابير، لابتلاع السمكة الحية التي توضع في فمها عجينة صغيرة مصنوعة من الأعشاب في إطار علاج تقليدي، ويعتقد أن هذا الأمر يسمح بالتنفس بسهولة أكبر، ويعالج كثيرًا من مشاكل التنفس، بحسب ما ذكرت عائلة «باتيني جود» التي توفر هذا العلاج.



وتقول العائلة إن السمكة تنظف الحنجرة خلال نزولها مجرى الحلق، وتشفي نهائيًا من الربو، ومن مشاكل تنفسية أخرى، وترفض العائلة الكشف عن هذه الوصفة السرية، التي تقول إنها تعلمتها من قديس هندوسي عام 1845. ويقوم المتطوعون بإدخال السمكة والعلاج في آن معًا في حنجرة المريض، ويغلقون فمه بسرعة، ويسدّون أنفه لإرغامه على الابتلاع. ويضطر بعض الأهل إلى الإمساك بأولادهم الذين يبكون عند رؤية السمكة الحية. ويأتي آلاف الأشخاص من كل أرجاء الهند خلال عملية التوزيع التي تستمر يومين، والتي تحدد مواعيدها سنويًا، وفقًا لحلول موسم الأمطار.



وتخصص الحكومة الهندية قطارات لهذا المهرجان، الذي يعرف بـ«طب السمك»، وبعد ابتلاع العلاج؛ على المرضى أن يتبعوا حمية صارمة لمدة 45 يومًا.