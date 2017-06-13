بدأ النجم، جورج كلوني (56 عاماً)، وزوجته المحامية اللبنانية، أمل علم الدين (39 عاماً)، باستلام الهدايا من الأقارب والأصدقاء، بعد إنجاب التوأم إيلا وألكسندر، الثلاثاء الماضي.

واشترت والدة علم الدين، بارعة علم الدين، هدايا متنوعة لحفيديها من متجر "إي سايد" الشهير، في مدينة باكينغهامشير، في المملكة المتحدة، وأبرزها ثياباً قطنية مخصصة للنوم ذات طبعات الأرنب والدب، وفقاً لمجلة "هيلو" المتخصصة في أخبار المشاهير.

وصرحت الجدة علم الدين للمجلة بأن "الطفلين جميلان، وعائلتنا لا ينقصها أي شيء. الطفلان سيحضران الكثير من البهجة إلى العائلة، وأنا وزوجي في غاية السعادة".

أما شريك كلوني في مجال الأعمال، راند غاربر، فأهدى الثنائي كمية ضخمة من الحفاضات، بعد ساعات من الإنجاب. وأرسلت زوجته عارضة الأزياء الشهيرة، سيندي كروفورد، هدية مبكرة إلى الثنائي في مارس/آذار الماضي، عبارة عن زوج من سروايل الأطفال المتطابقة، ومطرز عليهما "كازا" (بيت بالعربية) و"ميغوس" (صديق بالعربية)، علماً بأن اسم شركة كلوني وغاربر "كازاميغوس" (منزل الأصدقاء).

الإعلامية الشهيرة، أوبرا وينفري، صرحت لـ "إنترتاينمت تونايت" أنها ستهدي التوأم "نادي الكتاب الخاص بهما"، أي سترسل لهما "أي كتاب مخصص للأطفال قد يخطر على بالك، واسمهما مطبوع عليه".