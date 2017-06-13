حدث خلل في منطاد هواء خلال الاحتفال بالذكرى الـ150 لمدينة تشاتسوورث الأميركية التي تبعد بحوالي 160 كيلومترا جنوب غرب شيكاغو، مما تسبب بحالة رعب بين ركابه.

وقالت صحيفة "تلغراف" البريطانية إن الحادث وقع مساء السبت، بعدما كانت 4 بالونات تستعد للتحليق.

وقال توني تشيلدرس، شريف مقاطعة ليفينغستون، إن عاصفة الريح "تسببت في تحطم منطاد واحد"، قبل أن يسقط إلى الأرض وقائده متدل على جنبه من ارتفاع 50 قدما.

وجرى نقل المصاب إلى المستشفى بعد إصابته بجروح وصفت بـ"البسيطة".

وبث شخص يدعى Wayne Germain فيديو للحادثة على فيسبوك من البداية حتى لحظة التحطم.