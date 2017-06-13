النرويج - وكالات: قدمت الحكومة النرويجية الاثنين مشروع قانون يهدف إلى حظر النقاب في التعليم الوطني، من الحضانة إلى الجامعة، معتبرة أنه يعوق التواصل.

ويستهدف الحظر الذي كان الائتلاف الحاكم «محافظون ويمين معارض للهجرة»، وعد العام الماضي بفرضه، النقاب والبرقع وكذلك الأقنعة واللثم.

وأوضح وزير التعليم والبحث توربيورن رو ايساكسن المسألة قائلا: «لا نريد ملابس تغطي الوجه في دور الحضانة والمدارس والجامعات»، مضيفا في بيان «هذه الملابس تحول دون تواصل جيد هو حاسم من أجل أن يتمكن التلامذة والطلاب أن يتعلموا بشكل جيد».

ولا ينص مشروع القانون في المرحلة الراهنة على إمكانية فرض عقوبات، وستجري مشاورات بشأنه مع الهيئات المعنية حتى سبتمبر.