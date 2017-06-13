اعتبر رئيس الاتحاد الدولي للألعاب القوى البريطاني، سيباستيان كو، أن العداء الجامايكي يوسين بولت، يمثل لرياضة أم الألعاب ما كان يجسده الأميركي الشهير محمد علي للملاكمة.

وتواجد كو في مدرجات ملعب كينغستون الوطني لرؤية بولت يخوض آخر سباق له على الأرض الجامايكية، قبل أن يعتزل نهائيا بعد بطولة العالم لألعاب القوى المقررة في لندن في أغسطس المقبل.

وأكد كو، في مقابلة خاصة مع وكالة "فرانس برس"، أنه أصر على التواجد شخصيا لتكريم بولت، وهو يخوض آخر سباق له على ملعبه وبين جمهوره.

وقال "حدسي كان ينبئني بأنها ستكون لحظة كبيرة. إنه مسقط رأسه، أعتقد أن الناس هنا كانوا يدركون أن ما سيحصل سيكون مليئا بالعواطف الجياشة وبالتالي كنت أريد أن أكون شاهدا على ذلك".

وأضاف: "الملفت أيضا كان قدوم العديد من الناس من مختلف القارات للتواجد هنا. أدرك الناس لا شعوريا أنهم سيعيشون شيئا مميزا وفريدا وبالفعل حصل ذلك".

واحتل بولت المركز الأول في سباق 100 م، مسجلا 03ر10 ثوان أمام حوالي 30 ألف متفرج حملوا الأعلام الصفراء والخضراء.

وأكد كو أن بولت سيعتزل ألعاب القوى وهو "أعظم عداء على مر الأزمنة، رياضي نادر نجح في نقل ألعاب القوى إلى مراتب عليا".

وقال "لم يحظ بولت بشهرة عالمية فقط بسبب إنجازاته في ثلاث دورات أولمبية متتالية أو بسبب أرقامه القياسية فحسب، بل أيضا لأنه يملك كاريزما لم أرها في حياتي إلا في شخص محمد علي وأنا أضع الاثنين في خانة واحدة".

واعتبر كو أن بولت اتخذ القرار الصحيح بالاعتزال بعد بطولة العالم لألعاب القوى في لندن، وقال "أعتقد أنه من الأفضل أن يسألك الناس الآن لماذا تتوقف، من أن يسألونك بعد ثلاث سنوات لماذا لم تتوقف في وقت مبكر".