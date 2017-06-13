بث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تسجيلا مصورا مباشرا عبر "فيسبوك" على مدى نحو 20 دقيقة قام خلالها بزيارة عمال الهاتف في قصر الإليزيه والرد على أسئلة مواطنين اغتنموا الفرصة للتحدث إليه مباشرة.

وفي هذا التسجيل المصور، رد الرئيس الفرنسي بأسلوب ودي على نحو ستة أشخاص اتصلوا من أنحاء مختلفة في فرنسا عارضا خلال هذه المحادثات القصيرة بعضا من مشاريعه الضريبية.​

وقد بدا ماكرون سعيدا بهذه الطريقة غير المسبوقة في تواصل الرؤساء مع الشعب وتبادل أطراف الحديث مع البعض سائلا إياهم عن أوضاعهم ومتوجها بالشكر على رسائل التشجيع، كما قام بالرد على استفساراتهم.

ومن بين هؤلاء، قال أحد التلاميذ إنه يرغب في أن يصبح رئيسا للجمهورية في المستقبل فرد عليه الرئيس مبتسما "ما هي المهلة التي تضعونها للفوز بالرئاسة؟ في كل الأحوال نحن في حاجة إلى تجديد وعليك التحضر جيدا".

واستجاب ماكرون لطلب التلميذ معايدا إياه بعيد ميلاده وخاتما رسالته بالقول "تبا لشهادة الثانوية العامة".

ورد الرئيس الفرنسي أيضا على استفسارات زوجين متقاعدين قلقين على تقاعدهما، سائلا إياهما عن قيمة المخصصات التقاعدية التي يتقاضيانها ليقوم بعدها بسحب قلم لاحتساب أثر إصلاحه الضريبي.

وتوجه إليهما برد مطمئن قائلا "ستكونان من الرابحين".

كذلك بدا ماكرون في التسجيل وهو يتحادث مع عمال الهاتف وهو قسم يتألف من 14 شخصا موجود في الطابق الأول من قصر الإليزيه.