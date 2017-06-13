أطلقت شركة "كامبريدج ماسك كومباني" قناعا متطورا سيساعد الناس في المناطق التي تعرف تلوثا في الهواء في العيش هناك دون مشاكل، بحسب ما نقلت وسائل إعلام أميركية.

القناع الجديد يرتبط بتطبيق على الهاتف الذكي، ويبلغ من يشتريه بجودة الجو والمناخ ويطلعه على الأوقات التي يتعين فيها ارتداء القناع.

وذكر الموقع الرسمي للشركة المنتجة أن القناع يحمي الأشخاص من الفيروسات والبكتريا الضارة بنسبة تصل إلى 99 في المئة، وهو مزود بعدد من الطبقات تمنع وصول الهواء الضار إلى أنف من يرتديه.

ويقول الفريق المبتكر للقناع إن الجديد فيه هو معرفة الأوقات والحالات التي يجب فيها على الأشخاص ارتداؤه فيها لحمايتهم من الهواء الضار، ويتميز عن الأقنعة المتوفرة حاليا في الأسواق بقدرته على إشعار صاحبه باللحظة المناسبة لفعل ذلك.

ويساعد التطبيق المرافق للقناع على معرفة حالة الطقس والهواء.

وقال الموقع الرسمي للشركة "كامبريدج ماسك كومباني"، إنها تستند في ذلك إلى بيانات وإلى مواقع إلكترونية حكومية.

ويتيح التطبيق أيضا انطلاقا من تحديد وزنك وطولك وعمرك، معرفة قدرة الرئة ووضعية تنفسك، كما يخبرك نفس التطبيق بمستوى صلاحية وجودة طبقات القناع.