حصل إلمر شنسكي أخيرا على شهادة التخرج من الدراسة الثانوية، وهو يبلغ من العمر 92 عاما.

وكان شنسكي يدرس في الصف العاشر من المرحلة الثانوية قبل أكثر من 70 عاما، إلا أن تجنيده عام 1943 أثناء الحرب العالمية الثانية حال دون إكماله الدراسة وتخرجه.

وتخرج الجندي السابق من مدرسة Shamokin Area في ولاية بنسلفانيا بفضل برنامج Operation Recognition، والذي يهدف إلى منح شهادات الثانوية العامة للمحاربين القدامى الذين لم يكملوا تعليمهم لالتحاقهم بالقوات المسلحة أثناء الحرب العالمية الثانية.

وقالت زوجته، استر، في مقابلة أجرتها شبكة CBS إنه كان دائم التحدث عن رغبته بإكمال دراسته، إلا أن العمل منعه من تحقيق ذلك.