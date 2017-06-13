أطلقت شركة مايكروسوفت الإصدار الجديد كليًا من برنامج الدردشة الشهير سكايب على نظام التشغيل أندرويد وذلك بعد عشرة أيام من الإعلان عنه، ويمكن الآن تنزيله مجانًا من متجر جوجل بلاي.

وكانت عملاقة البرمجيات والعتاد الأمريكية أعلنت يوم 1 حزيران/يونيو الجاري عن الجيل القادم من سكايب الذي قالت إنه “يجعل تجربة الحياة معًا وكل يوم أبسط”. وأكدت أنه بُني من الصفر، ويأتي بالعديد من المزايا الجديدة.

ويمتاز الإصدار الجديد، الذي يحمل الرقم 8.0، من تطبيق سكايب بأنه يأتي مع واجهة مستخدم جديدة كليًا تقدم ألوانًا، ورسومات، وأشكالًا جديدة تجعله لا يشبه الإصدار التطبيق على الإطلاق بحسب ما ذكرت "البوابة العربية للأخبار التقنية".

وأصبحت الشاشة الرئيسية للتطبيق تقدم ثلاثة تبويبات، الرئيسي هو تبويب “الدردشات” Chats ويقع في المنتصف ويضم كافة دردشات المستخدم، أما التبويب الذي يقع على يساره، فهو تبويب “العناوين الرئيسية” Hightlights الذي يستنسخ ميزة القصص من سناب شات.

وفي تبويب “العناوين الرئيسية” يمكن للمستخدم مشاركة الأنشطة اليومية مثل الصور والفيديوهات لتظهر للأصدقاء وتختفي بعد سبعة أيام. أما التبويب الثالث فهو “سجل” Capture فهو يضم شاشة الكاميرا حيث يمكن التقاط الصور والفيديوهات ثم مشاركتها مع جهات الاتصال أو نشرها عبر تبويب “العناوين الرئيسية”.

وفي تبويب “سجل” يمكن للمستخدمين تحرير الصور والفيديوهات، بما في ذلك إمكانية الرسم وإضافة الملصقات، وذلك على غرار سناب شات وإنستاجرام وفيس بوك.

يُذكر أن الإصدار الجديد يتوفر الآن على نظام أندرويد عبر متجر جوجل بلاي، على أن يصل خلال الأسابيع القليلة القادمة إلى نظام التشغيل آي أو إس، ثم للحواسب الشخصية العاملة بنظامي أندرويد وماك في الأشهر المقبلة.