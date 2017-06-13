بعدما كانت قد نفت الفنانة إليسا مؤخراً أن يكون فيديو كليب "عكس اللي شايفينها" المنتظر مع المخرجة أنجي الجمال يُجسد قصة حياة الأسطورة صباح، يبدو أن هوية السيدة اللبنانية الشهيرة في العمل المصوّر لم تعد لغزاً.

فكشف الإعلامي علي العليان خلال إستضافة الفنانة إليسا بالأمس ضمن برنامجه "مجموعة إنسان" أن إليسا ستجسّد في الفيديوكليب الجديد شخصية الفنانة الإستعراضية داني بسترس التّي فارقت الحياة إنتحاراً عام 1998 بطلقٍ ناري في الرأس. إليسا الّتي لم تعلّق على الموضوع في الحلقة تركت وراءها الكثير من التساؤلات، فهل سنشاهدها وهي تنتحر في "عكس اللي شايفينها"؟