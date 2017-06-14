تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر قيام أحد الأشخاص بإشعال النار في أحد السيارات الفارهة بمحافظة تيماء بمدينة تبوك السعودية .

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقته أحد كاميرات المراقبة، لحظة إشعال الشخص النار في السيارة، حيث أبان المقطع شخص يرتدي قناعًا أسود وملابس غريبة يسير في الشارع، الذي بدا خاليًا من المارة، ثم بدأ يحوم حول السيارة، ويلتفت يمينًا ويسارًا.

وأوضح المقطع الشخص وهو يقترب من السيارة، ثم بدأ بسكب مادة سائلة في جوانبها وعلى زجاجها الأمامي، وأشعل فيها النار، ثم لاذ بالفرار بالجري بأقصى سرعة.