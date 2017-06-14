منع راكب أميركي من الصعود على متن طائرة تابعة لشركة ريان آير، كانت متجهة إلى برلين من العاصمة البلجيكية بروكسل، بسبب "سلوكه العدواني" مع مضيفة.



ودخل الرجل الأميركي، الذي يدعى رودي كاندال، في حوار غاضب مع مضيفة، بينما يتم إجراءات سفره في مطار بروكسل، بعدما فوجئ بأن عليه دفع مبلغ 50 يورو لطباعة تذكرته على متن الطائرة، لأنه لم يقم بطباعتها بنفسه.



وحاولت المضيفة، التي تدعى سابرينا، خلال فيديو سجله الراكب بنفسه للواقعة، التحدث معه بهدوء في البداية، وطالبته بوقف تصوير الفيديو، إلا أنه أخبرها بأنه يريد التحدث إلى المشرف، وذلك قبل أن يصيح في وجهها، مما دفعها لطلب أفراد أمن المطار.

ومع حالة الغضب، التي انتابت الراكب، هاجمه بعض الركاب الآخرين، مطالبين إياه بالتوقف عن مضايقة المضيفة بطريقته الفظة، التي صاحبها صوته المرتفع، مما جعلها تبكي.

ومن جانبهم، حاول الركاب تهدئة المضيفة في مشهد غير مألوف في المطارات، إلا أن وفد أفراد الأمن الذين تحدثوا مع الراكب، ولم يسمح له بمواصلة رحلته على متن الطائرة.