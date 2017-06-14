يشكل اخيار قطعة اللحم المناسبة عاملاً هاماً في إعداد وجبة طعام شهية، فكل جزء من أجزاء الحيوان الذي يتم الحصول عليه من اللحم يتمتع بخصائص مختلفة عن الآخر، من حيث الطعم والطراوة وسهولة الطهي.

ويقول الخبير أنتوني بوردين مؤلف كتاب "أبيتيتيس" إن لحم الخاصرة منخفض الدسم وطري بشكل عام، وتتوضع في منطقة الخاصرة للحيوان، ولكن هناك كمية قليلة منها في كل حيوان، وهي قطعة باهظة الثمن من اللحم، ومعظم اللحامين والمحترفين في الطهي، واللذين يتعاملون بشكل يومي مع اللحوم يجدون أن هذه القطعة الأقل إثارة لاهتمامهم.

هناك قطعة أخرى من لحم خاصرة الحيوان ولكن في الجهة العلوية وأسفل القفص الصدري، وهي عبارة عن قطعة كبيرة من العضلات. كما يمكن اختيار قطع لحم من منطقة الضلع، حيث يمكن الحصول على شرائح جيدة من اللحم.

وهناك مناطق أخرى من الحيوان أكثر قساوة مميزة بطعمها، لكن عملية طهيها تستغرق وقتاً أطول وجهداً أكبر، وعليك التضحية بعامل الطراوة والمرونة، إذا ما أردت التمتع بمذاق هذه الأجزاء.