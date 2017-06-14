أظهرت دراسة جديدة أن واحدا بين كل 10 أشخاص في العالم مصاب بالسمنة، فيما شغلت مصر مركزا رئيسيا على قوائم تلك المشكلة الصحية الخطيرة.

وشملت الدراسة 195 دولة، صنفت حسب معدل السمنة ومعدل الأعمار المعرض للسمنة.

وأشارت تقديرات الباحثين إلى أن أكثر من 107 ملايين طفل و603 ملايين بالغ يعانون السمنة المفرطة.

ولخصت الدراسة التي قامت بها جامعة واشنطن في سياتل، إلى أن السمنة تضاعفت 3 مرات بين الشباب والبالغين في دول مثل الصين والبرازيل وإندونيسيا، مما يشير إلى ارتفاع مستقبلي في معدلات الإصابة بالسكر وغيره من المشكلات الصحية في معظم أنحاء العالم.

وتوصلت الدراسة للنتائج الآتية:

– تضاعف معدل السمنة في 73 دولة في الفترة بين عامي 1980 و2015. ومن بين الدول التي لم تتزايد فيها السمنة إلى حد بعيد، أفغانستان وبلغاريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

– عانى حوالي 5 في المائة من الأطفال و12 في المائة من البالغين من السمنة المفرطة في عام 2015.

– سجلت الولايات المتحدة المستوى الأعلى للسمنة المفرطة بين الأطفال والشباب. وسجلت بنغلاديش المستوى الأدنى.

– سجلت مصر المعدل الأعلى للسمنة في صفوف البالغين، وكانت فيتنام صاحبة المعدل الأقل.

– الصين لديها أكبر عدد من الأطفال المصابين بالسمنة المفرطة، بواقع 15 مليونا، والهند 14 مليونا.

وأظهرت الدراسة تحسنا في الأدوية المعالجة للسمنة وأشكالا أخرى من الرعاية الصحية المتعلقة بمشكلات زيادة الوزن.