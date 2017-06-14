لا تتوقف اليابان عن إبهار الجميع بصناعاتها وتقنياتها وما تقدمه للعالم ولشعبها من مساهمات لا تنتهي.

وفي هذا السياق كشفت شركة شرق اليابان للسكك الحديدية عن خدمة قطار أشبه بالأعجوبة، من حيث الإمكانيات والفخامة، والسعر أيضا.

وستتهيأ لراكبي أجنحة النوم بالقطار فرصة الاستمتاع بالطعام الفاخر الذي يعده نخبة من الطهاة المحترفين، لكن ذلك لن يكون كل ما في الأمر، فالقطار يضم أيضا حمامات فاخرة، وصالات استقبال تصدح بالموسيقى الرائعة.

ويتسع القطار المكون من 10 عربات لـ34 راكبا فقط، وفق ما نقل موقع "بيزنس إنسايدر" مما يوضح قدر الرفاهية والفخامة.

أما تذكرة الدرجة الأولى للرحلة من العاصمة طوكيو إلى هوكايدو بشمال البلاد، نحو 1200 كيلومترا، فيبلغ سعرها رقما فلكيا يقدر بنحو 10 آلاف دولار.

وتتبقى الحقيقة المثيرة في أن جميع المقاعد محجوزة بالفعل حتى مارس 2018.