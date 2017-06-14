بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، سجلت أعداد المتقدمين من البريطانيين للحصول على الجنسية الألمانية ارتفاعاً ملحوظاً. يشار إلى أنه يعيش في ألمانيا حوالي 100 ألف بريطاني.



ارتفع عدد البريطانيين الراغبين في الحصول على الجنسية الألمانية بشكل ملحوظ بعد التصويت بخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، وذلك وفقاً لما أعلنته السلطات المختصة بتلقي طلبات التجنيس في ألمانيا، اليوم السبت (18 شباط/ فبراير 2017).

وأوضحت هذه السلطات أن عدد الطلبات وعدد عمليات التجنيس ارتفعت بشكل ملموس في هامبورغ على سبيل المثال وفي أجزاء من برلين. وتقدم في ميونيخ 144 بريطانياً للحصول على الجنسية الألمانية وذلك في الفترة بين الإعلان عن نتيجة التصويت في الاستفتاء البريطاني وحتى نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، ويعادل هذا العدد ستة أضعاف عدد المتقدمين في نفس الفترة من العام الماضي. وتقدم 44 بريطانياً في العام الماضي للحصول على الجنسية الألمانية في مدينة هايدلبرغ التي تتسم بطابع دولي، فيما لم يتقدم بريطاني واحد بهذا الطلب في عام 2015.



وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن عدد البريطانيين الذين تقدموا في ولاية هيسن للحصول على الجنسية الألمانية في الفترة بين مطلع كانون الثاني/ يناير الماضي حتى الثالث عشر من شباط/ فبراير الجاري بلغ 135 شخصاً، ويعادل هذا العدد تقريبا مجموع أعداد المتقدمين في عامي 2014 و2015.

ويسعى البريطانيون المتقدمون بهذه الطلبات إلى ضمان الاحتفاظ بمزايا عضوية الاتحاد الأوروبي من خلال حملهم لجواز السفر الألماني. ويعيش في ألمانيا نحو 106 آلاف بريطاني.

يذكر أن مجلس اللوردات البريطاني سيواصل بعد غد الاثنين نقاشه حول قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتتوقع وسائل إعلام بريطانية أن تقدم رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، في غضون أسابيع قليلة إعلاناً بخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي.

تجدر الإشارة إلى أن القانون الألماني لا يسمح بالجنسية المزدوجة، ويشترط على الراغب في الحصول على الجنسية الألمانية التنازل عن جنسيته الأصلية، إلا أنه يستثنى مواطني الاتحاد الأوروبي حيث يمكن لهؤلاء الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية في حالة الراغبة في الحصول على الجنسية الألمانية.