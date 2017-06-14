نوبات من الضحك واللعثمة التقطها عدسة فريق التصوير في يورونيوز أثناء تسجيل شريط مصور للصحافيين وهم ينطقون أطول كلمة كلٌ بلغته الأم.

أقصر أطول كلمة

المهمة كانت أسهل على البعض من غيرهم، فكلمة “قسطنطنية” التي لاتتجاوز ثمانية أحرف هي أطول كلمة باللغة الفارسية.

ثاني وثالث أقصر أطول الكلمات

حلت اللغة العربية مع كلمة من 15 حرفا، تلتها الإيرلندية مع كلمة من 21 حرفا بعد اللغة الفارسية من حيث قصر أطول كلماتها.

أطول كلمة في اللغة العربية هي كلمة “أفاستسقيناكموها“، وأصلها فعل سقى، وبزيادته إلى استسقى، ومن ثم إضافة فاعل أصبحت استسقينا، ثم المفعول أنتم لتصبح استسقيناكم، وأضيف مفعول ثان استسقيناكموها، ثم أضيفت فاء الاستئناف وهمزة الاستفهام.

ومن الأخطاء الشائعة أن كلمة “فأسقيناكموه” هي الأطول في لغة الضاد، لأن الصواب أنها أطول كلمة في القرآن، وجاءت بمعنى أنزلناه لكم عذباً يمكنكم أن تشربوا منه.

أطول كلمة في قاموس اللغة الإنكليزية

أطول كلمة في قاموس أوكسفورد للغة الإنكليزية تتكون من 45 حرفا وهي Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis، وتصف مرضا رئويا ينجم عن استنشاق حبيبات السيليكا.بعيدا عن المصطلحات الفنية والطبية التي قد تكون طويلة بشكل مبالغ فيه فإن كلمة antidisestablishmentarianism هي الأطول في اللغة الإنكليزية.

وتعني هذه الكلمة المؤلفة من 28 حرفا، معارضة نزع الصفة الرسمية عن الكنيسة في إنكلترا، ونادرا ما تستخدم في الحياة اليومية.

أطول كلمة في اللغات اللاتينية

أطول الكلمات في اللغات اللاتينية : الفرنسية والإسبانية والإيطالية لا تتجاوز الـ 30 حرفا.

في اللغة الإسبانية فإن أطول الكلمات تضم 23 حرفا وهي electroencefalografista، وتعني الممرض الذي يقوم بإجراء تخطيط كهربي للدماغ.

أما باللغة الفرنسية فالكلمة الأطول هي anticonstitutionnellement، وهي ظرف حال يشير إلى الممارسات التي لا تتوافق مع الدستور.

فيما تتصدر كلمة precipitevolissimevolmente أطول الكلمات باللغة الإيطالية، وتعني بأسرع وقت ممكن.

الكلمة الأطول على الإطلاق

تتصدر الكلمة التركية Muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsinizcesinesiniz قائمتنا مع 75 حرفا.

حيث تمتاز اللغة التركية بقابليتها للتركيب وهو ما يجعل من هذه الكلمة ممكنة، وتعني “أتكون غير موفقٍ سريعا في تكوين رجل من الفاشلين”.