تصدر مغني الراب الأميركي ديدي مجددا تصنيف مجلة «فوربز» لأغنى مائة شخص من بين المشاهير في العالم، متقدما على بيونسيه وجاي كاي رولينغ مؤلفة روايات «هاري بوتر».

ديدي البالغ من العمر 47 عاما، واسمه الحقيقي شون كومبس، والذي اشتهر خلال مسيرته الفنية باسم «باف دادي»، حصد ما يقرب من 130 مليون دولار من الايرادات بين يونيو 2016 والشهر عينه من 2017 بفضل جولته الأخيرة «باد بوي فاميلي ريونيون» وشراكات تجارية، بحسب التصنيف الذي كشفته المجلة.

هذا، وتقدم ديدي على المغنية بيونسيه ثانية الترتيب مع 105 ملايين دولار جنتها بشكل خاص بفضل جولتها التي ختمتها في نهاية 2016 وحققت لها ما يقرب من 250 مليون دولار من الايرادات الصافية. وإذا ما اضيفت اليها الايرادات التي حققها زوجها جاي زي صاحب المركز الخامس والخمسين في الترتيب مع 42 مليون دولار، يكون الثنائي الذي ينتظر ولادة توأمين مهيمنا على التصنيف.

وفي المرتبة الثالثة حلت الكاتبة البريطانية جاي كاي رولينغ مع 95 مليون دولار بفضل نجاح انتاجها الجديد ضمن سلسلة «هاري بوتر» مع العرض المسرحي «هاري بوتر اند ذي كورسد تشايلد» وأيضا فيلم «فانتاستك بيستس».

ويهيمن الأميركيون كما درجت العادة على هذا التصنيف المتنوع للغاية، اذ يضم نجوما رياضيين بينهم لاعب نادي «ريال مدريد» كريستيانو رونالدو (المرتبة الخامسة مع 93 مليون دولار) ونجم الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة لوبرون جيمس (المركز العاشر مع 86 مليون دولار) اضافة الى ممثلين بينهم توم كروز، مرورا بكيم كارديشيان (المركز السابع والاربعون مع 45.5 مليون دولار).

وأصغر المشاهير على هذه القائمة هي كايلي جينر البالغة 19 عاما وهي شقيقة كيم كارديشيان. وقد حلت في المرتبة التاسعة والخمسين.

أما عميد السن في القائمة فهو بول ماكارتني الذي حل في المرتبة الثانية والثلاثين مع 54 مليون دولار، ولا يزال هذا الفنان ناشطا في سن الرابعة والسبعين.

وقد دخلت فرقة «غانز اند روزز» للمرة الأولى هذا التصنيف، اذ احتلت المركز الحادي عشر مع 84 مليون دولار بعد جولتها التي جمعت اكسل روز وسلاش وداف ماكاغان للمرة الأولى منذ 1993.