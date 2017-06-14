حطمت لوحة أنجزها الرسام الفرنسي بيار سولاج سنة 1962 السعر القياسي لأغلى أعمال الفنان في مزاد، إذ بيعت بمبلغ قدره 6.1 ملايين يورو خلال مزاد نظمته دار «سوذبيز» في فرنسا.

وأشارت دار «سوذبيز» في لندن إلى أن اللوحة وهي بطول 162 سنتيمترا وعرض 130 سنتيمترا، ويعود تاريخ إنجازها إلى 14 ابريل 1962، كانت تقدر قيمتها بمبلغ يراوح بين مليوني يورو وثلاثة ملايين.

وكان السعر القياسي السابق لاحد اعمال الفنان الفرنسي يعود تاريخها إلى 21 نوفمبر 1959 وقد بيعت بمبلغ 5.1 ملايين يورو

(6.7 ملايين دولار) سنة 2013.

هذا العمل لبيار سولاج البالغ من العمر 97 عاما وهو من الفنانين المعاصرين الفرنسيين الأشهر في العالم، كان ضمن المجموعة الشخصية للأميركي سام كوتز وهو صاحب دار للمعارض الفنية احتفظ بالعمل حتى وفاته.